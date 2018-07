Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a asigurat in cadrul summitului NATO de la Bruxelles ca ințelege cererea președintelui american Donald Trump, subliniind ca va fi un aliat fidel, dar a cerut o analiza mai profunda asupra a ceea ce presupune o aparare comuna, scrie El Mundo, potrivit Mediafax.La…

- Donald Trump a cerut aliaților din NATO sa creasca la 4% din PIB cheltuielile pentru aparare. Președintele bulgar Rumen Radev a fost cel care a facut acesta dezvaluire, la finalul primei zile a summitului Alianței Nord-Atlantice de la Bruxeles . „Presedintele Trump, care a luat cuvantul primul, a ridicat…

- Cresterea cheltuielilor pentru aparare de catre aliatii europeni ai NATO si Canada nu este doar pentru a multumi Statele Unite, ci pentru asigurarea apararii si securitatii in fata amenintarilor in crestere, a afirmat, marti, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza dpa,…

- State europene membre NATO resping critici americane potrivit carora nu cheltuiesc suficient cu apararea, in contextul in care locatarul Casei Albe Donald Trump exercita presiuni in acest sens inaintea summitului de saptamana viitoare al Aliantei Nord-Atlantice, relateaza Teh Associated Press, informeaza…

- Statele membre NATO estimeaza ca vor spori cheltuielile în domeniul apararii cu aproape 4% în 2018 fata de anul precedent, a declarat joi la Bruxelles secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în contextul în care ministrii ai

- Statele membre NATO estimeaza ca vor spori cheltuielile in domeniul apararii cu aproape 4% in 2018 fata de anul precedent, a declarat joi la Bruxelles secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in contextul in care ministrii ai apararii din cadrul NATO au aprobat noi masuri de consolidare a Aliantei,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a plasat luni descurajarea și proiectarea stabilitații in fruntea celor cinci teme ale summitului organizației din 11 - 12 iulie, la Bruxelles, și care este destinat sa raspunda politicii Kremlinului, scrie AFP.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a prezentat, marti, secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, ''rolul aparte pe care Franta vrea sa-l joace'' in cadrul Aliantei, cu doua luni inaintea summitului de la Bruxelles, transmite AFP, citand un comunicat al Palatului Elysee.…