Stiri pe aceeasi tema

In mod normal, Rusia ar trebui sa aiba propria "casa" la Forumul Economic Mondial de la Davos, o vitrina pentru liderii de afaceri și investitori, scrie Reuters, relateaza Mediafax.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost diagnosticat cu COVID-19, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a Aliantei Nord-Atlantice, Oana Lungescu, intr-o postare pe contul sau de Twitter, potrivit Reuters. „Este vaccinat cu schema completa si are simptome usoare”, a scris ea, potrivit agerpres.ro…

- Vladimir Putin a acuzat Occidentul, luni, in Piața Roșie, ca pregatea „invadarea ținuturilor noastre istorice, inclusiv a Crimeei”. Reuters a tradus – și Euronews a preluat – cateva dintre pasajele cheie ale discursului lui Vladimir Putin din aceasta dimineața in Piața Roșie, in care a invinuit Occidentul…

- Problema securitații alimentare globale nu poate fi rezolvata fara reluarea producției agricole in Ucraina și a producției rusești de ingrașaminte pentru piața mondiala, a spus secretarul general al ONU, Antonio Guterres, citat de Reuters.

- Kremlinul a insistat joi asupra faptului ca livrarile de arme grele Ucrainei de catre tarile occidentale constituie o amenintare pentru securitatea continentului european, relateaza EFE si Reuters.In sine, tendinta de a pompa arme, inclusiv grele, in Ucraina si in alte tari reprezinta o actiune care…

Finlanda si Suedia vor putea sa adere la NATO rapid daca ele decid sa solicite statutul de membru al Aliantei Nord-Atlantice, a afirmat joi secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters, scrie AGERPRES.

- Situația umanitara din Ucraina devine din ce in ce mai grava, dar țarile nu ar trebui sa-i oblige pe alții sa „aleaga” de care parte sunt in conflict, a transmis joi ambasadorul Chinei la ONU, Zhang Jun, in cadrul Adunarii Generale ONU, relateaza CNN . „Evoluția situației din Ucraina pana in stadiul…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat ca Rusia ar putea folosi arme chimice in urma invaziei sale in Ucraina si ca o astfel de actiune ar fi o crima de razboi, potrivit unui interviu acordat ziarului german Welt am Sonntag, preluat de Reuters.