Stiri pe aceeasi tema

- Actrița și cantareața americana Jennifer Lopez va juca rolul unui agent FBI in filmul ''The Cipher'', o adaptare pentru micile ecrane a carții cu același nume a scriitoarei Isabella Maldonado, informeaza joi presa de specialitate de la Hollywood, preluata de EFE.

- George Clooney a ajuns la spital dupa ce a slabit 12 de kilograme! Ce s-a intamplat? George Clooney a dezvaluit faptul ca cel mai recent rol l-a bagat in spital. Actorul a avut nevoie de mai multe zile de ingrijire medicala dupa ce a slabit 12 kilograme. Clooney a fost nevoit sa slabeasca pentru a interpreta…

- Renumita femeie de afaceri Nora Seroussi, cea care a adus pe culmile succesului brandul romanesc Seroussi, va fi protagonista unui film tip reality show. Cu experiența ei in lumea modei, gastronomiei și a cinematografiei, Nora s-a hotarat sa imparta cu publicul din intreaga lume trairile ei. Femeile,…

- Actorul Mads Mikkelsen, cunoscut din „The Hunt”, „Rogue One: A Star Wars Story” si „Hannibal”, se afla in negocieri cu Warner Bros pentru a-l inlocui pe Johnny Depp in filmul „Fantastic Beasts 3”, informeaza The Hollywood Reporter, citat de News.ro.Filmul, spinoff „Harry Potter” aflat in prezent in…

- Actorul englez Jeremy Irons va interpreta rolul principal intr-un nou film produs de platforma de streaming Netflix, care va fi o adaptare a bestsellerului "Munich", publicat in 2017 de scriitorul Robert Harris, informeaza site-ul revistei americane Variety. Actiunea filmului este plasata…

- Un avertisment privind conținutul rasist în desene clasice ale Disney, introdus anul trecut, a fost actualizat cu un mesaj mai dur. Când sunt rulate pe platforma de streaming Disney+, desene ca Dumbo, Peter Pan și Cartea Junglei acum afișeaza un avertisment despre stereotipuri, relateaza…