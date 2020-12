Stiri pe aceeasi tema

- Pielea lui Hailey Bieber pare impecabila, insa modelul recunoaște ca a avut adesea problemele cu tenul. Soția lui Justin Bieber a vorbit anterior despre dezvoltarea acneei atunci cand a inceput sa ia anticoncepționale in adolescența. L-a ajutat, de asemenea, și pe partenerul ei de viața sa caștige lupta…

- Iluzionist cu origini ungare, Harry Houdini a fost unul dintre cei mai cunoscuti magicieni din toate timpurile. Si-a castigat celebritatea prin numerele incredibile de evadare, precum si prin alte trucuri de magie prin care parea ca pacaleste moartea.

- In prezent, felul in care amenajezi locuința trebuie sa fie nu doar original din punct de vedere estetic, ci și funcțional și eficient. Acest lucru se datoreaza in cea mai mare parte trendurilor de design interior minimaliste sau celui contemporan, care pun accent pe un decor cat mai simplu, dar facut…

- Pandemia de coronavirus si-a lasat amprenta pe mai multe dintre sectoarele de business, dar mai ales pe piata muncii. In timp ce o mare parte dintre romani sunt someri, probabil esti descurajat de la a cere o marire de salariu la jobul actual. Trebuie sa tii cont, insa, de cateva aspecte importante…

- Multe vedete arata astazi chiar mai bine decat inainte, iar acest lucru se datoreaza in mare parte esteticienilor profesioniști și experților in frumusețe. Unul dintre ei este celebrul dermatolog Harold Lancer. Lucreaza cu Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Beyonce și Scarlett Johansson.…

- Jennifer Lopez a avut o apariție ravașitoare la show-ul de moda organizat de Balmain, saptamana trecuta. Ea a fost prezenta in primul rand, insa prin intermediul unui ecran. O prezența virtuala, care a furat toate privirile!

- Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire! Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Este timpul sa devii mai sigur pe tine, astfel incat nicio persoana sau evenimetn sa nu te poata rani sau sa te poata opri din realizarea…