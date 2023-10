Jennifer Lopez, superba in campania de lenjerie Intimissimi Numele lui Jennifer Lopez cantarește greu nu doar in lumea muzicii, ci și a modei. De-a lungul timpului, artista a lansat mai multe colecții de accesorii ori incalțaminte, iar toate s-au bucurat de succes. Recent, diva și-a unit forțele cu celebrul brand Intimissimi pentru lansarea unei colecții de lenjerie intima. Linia poarta denumirea „This is Me… Now”, iar JLo arata formidabil in campania de promovare. Piesele din noua colecție sunt inspirate din stilul artistei și din noul ei album, material discografic ce poarta același nume. JLo…