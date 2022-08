La doar o luna dupa ce si-au unit destinele in Los Angeles, Jennifer Lopez si Ben Affleck s-au casatorit ieri pentru a doua oara. Petrecerea s-a tinut pe proprietatea de aproape 9 milioane de dolari pe care actorul o detine in statul Georgia. De la evenimentul la care au participat o sumedenie de celebritati a lipsit chiar fratele lui Ben Affleck. The post Jennifer Lopez si Ben Affleck si-au jurat iubire eterna in fata altarului. Rochia fabuloasa purtata in ziua cea mare first appeared on Money .