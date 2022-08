Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au casatorit in urma cu trei saptamani, dar au decis sa ia o pauza. Cuplul traverseaza, se pare, o criza de instrainare. Informatia separarii a aparut in publicatia Hollywood Life, care precizeaza ca actorii au cazut de comun acord sa se separe, scopul fiind acela...…

- Potrivit CNN, Alex Rodriguez pare ca nu are resentimente cand vine vorba de desparțirea sa de Jennifer Lopez. Cu toate acestea, da impresia ca exista o oarecare melancolie in ceea ce o privește.

- Primele imagini cu Ben Affleck dupa nunta din Las Vegas. Actorul parea pregatit pentru un pui de somn cand a fost vazut pentru prima data de cand s-a casatorit cu Jennifer Lopez intr-o ceremonie surpriza din Las Vegas.

- La douazeci de ani de la prima logodna, cuplul poreclit „Bennifer” s-a casatorit in Las Vegas, sambata, 16 iulie. O sarbatoare marcata de doua momente stilistice. Doua garanții sunt mai bune decat una. Sub aceasta zicala Jennifer Lopez și Ben Affleck par sa se fi casatorit sambata, 16 iulie, in... The…

- Jennifer Lopez (52 de ani) și Ben Affleck (49 de ani) s-au casatorit intr-o capela din Las Vegas, la miezul nopții, intr-o ceremonie emoționanta, la care au luat parte și cei cinci copii ai lor, din mariajele anterioare. Nunta dintre artista și actorul, laureat cu Oscar, a avut loc la 20 de ani de la…

- Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au casatorit, in secret, in cadrul unei ceremonii organizate in Las Vegas. Cea care a dat vestea este chiar Jennifer, pe contul sau de Instagram, in care dezvaluie detalii din ceremonie. „Am facut-o. Dragostea este frumoasa. Dragostea este buna. Și se dovedește ca dragostea…

