Stiri pe aceeasi tema

- Artista Jennifer Lopez si fostul jucatorul de baseball Alex Rodriguez au negat sambata intr-o declaratie distribuita CNN ca s-au separat sau ca au rupt logodna si au asigurat ca "rezolva unele lucruri" in relatia lor, relateaza EFE. "Toate informatiile (din mass-media) sunt imprecise.…

- Cantareața și actrița, Jennifer Lopez, si fostul jucator de baseball, Alex Rodriguez, au decis sa puna capat relației lor, susține People.com. Cei doi s-au logodit in 2019 și au amanat nunta de doua...

- Jennifer Lopez si Alex Rodriguez s-au desparțit. Potrivit revistei People, cei doi au decis sa puna capat relației. Ei s-au logodit in 2019 și au amanat nunta de doua ori. Cantareața și actrița, Jennifer Lopez, si fostul jucator de baseball, Alex Rodriguez, au decis sa puna capat relației…

- Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au pus punct relației ce dureaza de patru ani. In 2019, cei doi și-au anunțat logodna, iar in ultimul an, aceștia și-au amanat nunta de doua ori, din cauza pandemiei de coronavirus. „Ne așteptam de mult timp sa se intample asta. Ei sunt prinși in lumilor lor orientate…

- Cantareața și actrița Jennifer Lopez (51 de ani) și Alex Rodriguez (45 de ani) s-au desparțit, la doi ani dupa ce s-au logodit. Presa din SUA anunța ca cei doi au decis sa se desparta dupa ce Rodriguez, fost jucator de baseball, ar și inșelat-o pe Jennifer Lopez. Aceștia erau impreuna de aproape patru…

- Cântareata si actrita Jennifer Lopez (J-Lo) a introdus limba spaniola la ceremonia de învestitura a noului presedinte al SUA, Joe Biden, pronuntând ultimele versuri ale cântecului "This Land Is Your Land" în spaniola, relateaza EFE. "O natiune, sub…

- Papa Francisc s-a vaccinat, miercuri, impotriva COVID-19. Suveranul pontif a fost imunizat chiar in prima zi de vaccinare la Vatican, scrie AFP citand jurnaliști apropiați papalitații. Potrivit jurnalistilor de la cotidianul argentinian La Nacion, respectiv de la revista iezuita americana America, ambii…

- Vladimir Putin va fi vaccinat impotriva noului coronavirus cu vaccinul Sputnik V, dezvoltat de cercetatorii ruși, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului. Inca de la inceputul lunii decembrie a fost lansata campania de vaccinare in Rusia, iar dupa cadrele medicale a venit randul persoanelor…