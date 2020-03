Jennifer Lopez si Alex Rodriguez au intrat in viralul Flip the Switch pe TikTok Cea mai noua provocare de pe TikTok, viralul Flip the Switch, i-a oferit lui Jennifer Lopez ocazia sa ne arate cateva dintre miscarile ei de dans. La provocare a luat parte si logodnicul ei, Alex Rodriguez. Premisa de la care porneste provocarea Flip the Switch e simpla. Doi oameni se filmeaza pe rand, in fata unei oglinzi, dansand suav pe piesa Nonstop a lui Drake. Vezi aceasta postare pe Instagram Late night Tiktoks @jlo . Follow me at AROD13!!! O postare distribuita de Alex Rodriguez (@arod) pe Mar 8, 2020 la…