Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Lopez nu se mai marita din cauza epidemiei Pandemia de Coronavirus afecteaza intreaga populatie. Nu doar oamenii obisnuiti, ci si vedetele au planurile date peste cap in aceasta perioada grea. Jennifer Lopez a intrat zilele acestea, prin video call, in cadrul emisiunii lui Ellen DeGeneres.…

- Pandemia de coronavirus a dus in Statele Unite la un numar record de 6,6 milioane de cereri pentru indemnizatii de somaj in numai o saptamana si a ucis aproape 1.000 de americani intr-o singura zi, arata cele mai recente date, potrivit Reuters preluat de news.roVezi ș: Razboiul maștilor -…

- Pandemia de coronavirus a schimbat fața întregii lumi, iar imaginile cu marile orașe ale Terrei care par nepopulate au devenit virale. Nu a facut excepție nici Los Angeles-ul. O metropola cu aproape 4 milioane de locuitori care pare desprinsa din scenariile filmelor apocaliptice în vremea…

- ​Sezonul de tenis a luat o pauza pe o perioada nedeterminata din cauza pandemiei de coronavirus cu care se confrunta omenirea în acest moment. Fiecare sportiv se pregatește acasa, așa cum poate. Din acest punct de vedere, Darren Cahill se poate considera un norocos: are acces la un teren de tenis,…

- Ziarul Unirea Masuri excepționale și pentru competitorii de la powerlifting din Romania, din cauza pandemiei de coronavirus! ”Contextul presupune disciplina și tarie de caracter”, transmit reprezentanții FRP Pandemia de coronavirus a dus intregul sport de pe mapamond intr-un punct critic, evenimentele…

- Pandemia de coronavirus și masurile luate pentru limitarea raspandirii virusului continua sa produca efecte in toate domeniile de activitate.De luni, 23 martie, in municipiul Suceava se va aplica o restrangere a activitații societații de transport public in comun, prin reducerea numarului de curse,…

- Populara actrita Emma Stone, care s-a logodit in decembrie cu producatorul american Dave McCary, a fost obligata sa-si amane planurile de nunta in contextul actualei crize de coronavirus, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. In decembrie anul trecut, dupa o relatie de doi ani, Emma Stone si-a…