- Jennifer Lopez si Ben Affleck s-au logodit din nou, la 20 de ani de la primul eveniment de acest fel, actrita si cantareata americana de 52 de ani primind un inel de diamant de culoare verde de la starul de 49 de ani.

- Jennifer Lopez și Ben Affleck au fost fotografiați in mașina artistei. Deși vedeta este foarte atenta la dieta sa, se pare ca din cand in cand uita de reguli și se rasfața in compania iubitului. Așa s-a intamplat acum, cand nu a spus NU unei mese copioase pe scaunul mașinii sale.

- Pe 14 februarie, de Ziua Indragostitilor, Ben Affleck i-a facut cadou iubitei sale, Jennifer Lopez, un videoclip pentru piesa ei "On My Way" pe care l-a realizat el insusi, relateaza online ziarul spaniol ABC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Jennifer Lopez a spus adevarul despre desparțirea de Ben Affleck in 2004. Artista este extrem de discreta cu viața personala, dar acum, invitata la mai multe conferințe de presa pentru promovarea fimului Marry Me, artista a dat cateva detalii despre povestea ei de dragoste.

- Jennifer Lopez este tot mai des in atenția presei din intreaga lume, iar in ultimul timp a fost invitata la mai multe show-uri de televiziune. De data aceasta, artista i-a oferit un interviu jurnalistei Hoda Kotb.

- Pandemia mondiala de coronavirus a lovit-o și pe Jennifer Lopez. Vedeta este implicata intr-un proiect important, care ii va aduce milioane de dolari. Filmarile acestuia se amana, iar actrița risca sa piarda onorariul sau. Filmarile peliculei „Mama” s-au mutat din Canada in Spania, unde a izbucnit…