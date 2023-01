Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Gherman a apelat la o schimbare de infațișare și nu a ratat ocazia ca sa le arate și fanilor ce și-a facut nou. Urmarește, mai jos, intreg procesul din clipul postat pe contul de Instagram al actorului.

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu, chiar daca s-au logodit, au parte și de certuri in relația lor. Intr-un interviu pentru Antena Stars, cei doi au dezvaluit ce probleme au in relație, de unde apar neințelegerile intre ei. Ramona Olaru a spus exact ce o deranjeaza la Catalin Cazacu. „De ce ești in casa…

- Bianca Dragușanu și-a luat prin surprindere comunitatea de prieteni de pe Instagram cu un mesaj dureros, dupa moartea medicului Calin Doboș. Hai sa vezi ce a postat blondina pe rețelele sociale.

- Inna este, fara dar și poate, una dintre cele mai frumoase cantarețe din Romania. Dovada consta și in cea mai recenta ședința foto realizata de artista, unde seamana izbitor cu celebra Kim Kardashian.