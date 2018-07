Jennifer Lopez, logodita cu Alex Rodriguez? Cantareata are 48 de ani si inca se poate lauda cu un corp perfect, de invidiat. A aratat superb in costumul de baie roz care i-a pus in valoare pielea ciocolatie si formele voluptoase. Ce atrage insa si mai tare atentia la poza in care Jennifer Lopez apare in bratele iubitului sau Alex Rodriguez, este bijuteria de pe deget, care pare sa fie mult-asteptatul inel de logodna. Reporterii au intrebat-o de foarte multe ori pe Lopez daca se gandeste la casatorie, dar ea a spus ca nu se grabeste si ca situatia din acest moment, cu Alex, este ideala. „Trebuie sa avem rabdare. Am facut multe greseli in… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

