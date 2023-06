Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu noua casa a lui Ben Affleck și Jennifer Lopez. Cum arata locuința pentru care celebrul cuplu a platit suma de 61 de milioane de dolari. Proprietatea uriașa se afla in Benedict Canyon, Los Angeles.

- Un final de saptamana efervescent se pregatește la Iulius Mall Cluj. La etajul 1, pana pe 19 iunie are loc campania de colectare a articolelor vestimentare ce vor fi transformate in fapte bune la targul ReClothing.

- Cuplul perfect de la Hollywood, Jennifer Lopez și Ben Affleck, a bifat inca o apariție impecabila pe covorul roșu. Cei doi soți au fost intruchiparea eleganței la premiera filmului The Flash.

- Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au cautat o noua casa timp de doi ani și s-au decis recent la o proprietate uriașa in Benedict Canyon, Los Angeles. Locuința este așezata pe un teren de peste 20.000 de metri patrați, iar proprietatea a fost pusa inițial la vinzare cu 135 de milioane de dolari, insa…

- Locuința este așezata pe un teren de peste 20.000 de metri patrați, iar proprietatea a fost pusa inițial la vanzare cu 135 de milioane de dolari, insa Jennifer Lopez și Ben Affleck au achiziționat-o cu puțin sub 61 de milioane de dolari, potrivit Digi24. Construita in 2000, locuința are 10 dormitoare,…

- Jennifer Lopez și Ben Affleck nu se uita la bani atunci cand vine vorba de placerile și dorințele lor. Cei doi și-au cumparat o casa noua la care alții numai viseaza. Cum arata locuința pentru care celebrul cuplu a platit suma de 61 de milioane de dolari.

- Printre vedetele care au luat parte la evenimentul Met Gala s-a numarat și Jennifer Lopez. Cu toate ca ținuta artistei a atras toate privirie, se pare ca atat cei prezenți al eveniment, cat și cei acre au observat imaginile s-au intrebat de ce vedeta de la Hollywood a venit singura la eveniment. De…