Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Lopez si Ben Affleck au ajuns joi seara in Venetia pentru premiera filmului „The Last Duel”, regizat de Ridley Scott, programata vineri in cadrul festivalului de film, potrivit news.ro.Cuplul a aterizat dupa-amiaza si a ajuns in oras cu un taxi vaporetto, scrie Variety. Sosirea celor doi…

- Actrita engleza Jodie Comer, cunoscuta din „Killing Eve” si „Free Guy”, va juca alaturi de Joaquin Phoenix, premiat cu Oscar pentru „Joker”, in urmatorul film al lui Ridley Scott, informeaza Variety, potrivit news.ro. Cineastul britanic pregateste „Kitbag”, iar filmarile vor incepe spre finalul…

- Covid-19 nu va ucide filmele, acesta este mesajul din partea presedintelui juriului Festivalului de Film de la Venetia, Bong Joon Ho, la conferinta de presa de miercuri, care a marcat startul editiei a 78-a a evenimentului, scrie Variety. Regizorul premiat cu Oscar pentru „Parasite” a recunoscut…

- Variety, site-ul american specializat in divertisment, a dezvaluit cele mai mari sume cu care sunt platite in acest moment starurile de cinema, bazate pe proiectele lor recente sau viitoare. Primul loc este ocupat de Daniel Craig, platit cu 100 de milioane de dolari de Netflix pentru doua…

- Serialul “Stapanul Inelelor”, inspirat din saga fantastica de J.R.R. Tolkien, va fi difuzat in toata lumea din 2 septembrie 2022. Amazon, care a achizitionat in 2017 drepturile de difuzare ale acestei productii pentru o suma estimata la 250 de milioane de dolari, a precizat intr-un comunicat ca “filmarile…

- Un serial Pokemon live-action, asemanator filmului „Detective Pikachu”, este pregatit de Netflix, potrivit unor surse citate de Variety, potrivit news.ro. Proiectul este in faza de dezvoltare, iar detalii despre actiune nu sunt disponibile. Potrivit surselor, Joe Henderson a fost angajat…

- Vanessa Kirby s-a alaturat distributiei peliculei ''The Son'', in regia lui Florian Zeller, continuarea filmului ''The Father'', castigator a doua premii Oscar, informeaza site-ul revistei Variety. Kirby, care a obtinut o nominalizare la Oscar gratie rolului din ''Pieces…