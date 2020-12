Jennifer Lopez isi lanseaza propria linie de cosmetice

Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la Pro TV dupa ce Neti Sandu a fost depistata cu COVID-19 Deja de foarte mulți ani, Neti Sandu prezinta Horoscopul in fiecare dimineața, in cadrul Știrilor Pro TV. Vedeta a anunțat ieri faptul ca a fost testata pozitiv cu COVID-19. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de…

- Cine canta la Super Bowl 2021? Va fi stadionul gol? Este oficial! The Weeknd este artistul ales sa cante in pauza din finala Super Bowl 2021. Asta dupa ce Jennifer Lopez și Shakira au uluit pe toata lumea cu show-ul susținut anul acesta in cadrul aceluiași eveniment. Super Bowl 2021 va fi difuzat pe…

- Jennifer Lopez s-a transformat in Madonna și arata senzațional Jennifer Lopez a ales un costum inedit anul acesta, de Halloween. Mai exact, s-a transformat in Madonna. A postat cateva imagini pe Instagram cu transformarea, iar fanii au hotarat la unison: arata senzațional. Vezi aceasta postare pe…

- Promovarea de produse pe Instagram poate fi o afacere profitabila. Vedetele știu cel mai bine acest lucru, de vreme ce obțin sume colosale din postarile de pe rețelele de socializare. Cel mai recent top arata ca vedeta de pe primul loc caștiga peste 1 milion de dolari pe o singura postare.

- Vedeta TV care a ajuns primar la Campulung Muscel Vreme de 25 de ani, Elena Lasconi a fost una dintre vedetele postului Pro TV. Dupa un sfert de veac petrecut la pupitrul știrilor, a renunțat acum ceva vreme la televiziune. A intrat in politica și a candidat la Primaria orașului Campulung Muscel din…

- Gigi Hadid și Zayn Malik au devenit parinți. Cei doi sunt in culmea fericirii și au postat deja pe rețelele de socializare prima imagine cu fetița lor. Gigi Hadid (25 de ani) și iubitul sau, Zayn Malik (27 de ani), au devenit parinții unei fetițe in urma cu cateva zile. Anunțul ca micuța a venit pe…

- Madonna lanseaza film despre viața ei Atunci cand vine vorba despre povestea Madonnei, nimeni nu o poate spune mai bine decat ea insași. Așadar, veste buna pentru fanii vedetei! Madonna lanseaza film despre viața ei. Pelicula va urmari viața și cariera artistei. Ea insași va scrie scenariul impreuna…