Jennifer Lopez, în doliu! David Cruz, primul ei iubit, a murit la 51 de ani Jennifer Lopez si David Cruz au fost impreuna aproape 10 ani. S-au cunoscut pe cand ea avea 15 ani si era o anonima. S-au iubit si au crescut impreuna, iar David a sustinut-o pe Jennifer in tot ceea ce si-a dorit sa realizeze. La un moment dat, ambitiile lui J.Lo devenisera prea mari, iar cei doi ajunsesera sa-si doreasca lucruri diferite de la viata si sa-si vada viitorul diferit, in ciuda sentimentelor puternice care ii legau. Astfel, in 1995, relatia lor s-a destramat, pe masura ce faima lui J.Lo crestea. „Era bun și iubitor. Niciodata nu s-a agațat de ceva și era o fire… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

