Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata de muzica populara Irina Loghin si-a exprimat regretul fata de moartea solistului Benone Sinulescu afirmand ca acesta a fost un simbol al romanilor, “artistul pentru care si vesnicia se inclina”. “Regret plecarea dragului si bunului meu coleg, Benone Sinulescu, artistul special alaturi de…

- Andreea Banica a trait momente ingrozitoare in aeroport. Vedeta a povestit ce s-a intamplat cand a ajuns pe aeroportul din Egipt, acolo unde și-a petrecut vacanța. Andreea Banica a trecut prin momente de groaza Cantareața a fost in vacanța in Egipt, dar o intamplare petrecuta pe aeroport a lasat-o cu…

- Solista Adele revine in forța, dupa o pauza de șase ani, in care a ținut in suspans toata planeta. Cantareața lanseaza un nou album, iar fanii sunt surprinși din nou de surprizele artistei. Aceasta dupa ce Adele a slabit pana la a fi de nerecunoscut. Adele le-a prezentat deja fanilor un teaser din noua…

- Logodnicul lui Britney Spears le-a promis fanilor americani ai artistei ca va avea grija de cantareața. Dupa ce tatal starului a fost suspendat din poziția de tutore al fiicei lui, fanii acesteia i-au cerut lui Sam Asghari sa fie protectorul ei.

- Ben Affleck a trebuit sa-și demonstreze abilitațile de iubit protector la plecarea din Veneția. Actorul de 49 de ani i-a facut vint unui fan infocat al artistei, fiindca s-a apropiat prea mult de ea. Ben Aflleck și Jennifer Lopez au parasit impreuna Veneția, unde au petrecut citeva zile ca invitați…

- Unul din efectele pandemiei este revenirea la un fost partener. Cel mai izbitor caz este cel dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck. Specialiștii le numesc „iubiri pandemice”, dar care este mecanismul psihologic...

- Jennifer Lopez și Ben Affleck au debutat pe covorul roșu, la 20 de ani de la prima lor apariție ca pereche. Cuplul, cunoscut sub numele de ”Bennifer”, a fost prezent la premiera ”The Last Duel”, la Festivalul de Film de la Veneția.

- Ben Affleck si Jennifer Lopez si-au facut aparitia impreuna la Venetia. Cei doi au sosit joi in celebrul oraș italian pentru a participa la Festivalul de Film. Jennifer și Ben, supranumiți candva „Bennifer”, au fost vazuti tinandu-se de mana inainte de a se urca intr-un taxi acvatic cu care au fost…