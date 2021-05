Jennifer Lopez a reluat legătura cu actorul Ben Affleck, fostul ei logodnic Jennifer Lopez (51 de ani) și Alex Rodriguez (45 de ani) și-au rupt logodna in aprilie 2021. Fostul cuplu se logodise in martie 2019. „Am realizat ca funcționam mai bine ca prieteni și speram ca prieteni sa ramanem in continuare”, au declarat. „Vom continua sa muncim impreuna și sa ne susținem reciproc in cadrul proiectelor și businessurilor noastre comune”, au continuat. Au incheiat declarația menționand ca „iși doresc numai binele atat unul altuia, cat și copiilor fiecaruia”. Jennifer are o fiica și un fiu, gemenii Emme și Max (13 ani), din fostul mariaj cu artistul Marc Anthony (51 de ani). La… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

