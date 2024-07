Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei Prim-ministrului, Alexandru - Mihai Ghigiu, a prezidat luni, la Palatul Victoria, o runda de consultari cu reprezentanti ai mediului academic din intreaga tara, in perspectiva dezvoltarii unei viitoare colaborari cu institutiile centrale in sfera schimbarilor

- Un barbat de 41 de ani, cetatean turc, a fost asasinat miercuri, 10 iulie, in plina strada, la Chisinau. Izzet Eren, șeful cunoscutei bande Tottenham Turks din Londra, a fost impușcat de șapte ori, de trei ori in cap, in timp ce statea in fața unei cafenele, purtand pantaloni scurți, tricou și o șapca…

- Anunțul CFR Calatori Pasagerii care deschid usa trenului in timpul mersului risca amenzi intre 250 si 400 lei, intrucat astfel de actiuni se pot solda cu evenimente tragice, avertizeaza CFR Calatori . „Persoanele care aleg sa calatoreasca cu trenul trebuie sa aiba in vedere respectarea normelor privind…

- Ghetarii din Elvetia, care au fost grav afectati de schimbarile climatice, au beneficiat de ninsori abundente in aceasta iarna, marcand o imbunatatire a situatiei lor in raport cu anii precedenti, a anuntat directorul retelei care se ocupa cu masuratorile glaciologice in aceasta tara, informeaza AFP,…

- Mai mult, edilul garanteaza ca 90% dintre orașele din toata lumea pațesc la fel. ”Asta este un fenomen care a aparut si Europa occidentala de trei-patru ani, de cand clima s-a schimbat”, a afirmat primarul general in cadrul unei apariții tv.Intrebat daca sistemul de canalizare este depasit de astfel…

- Impactul schimbarilor climatice asupra economiei Schimbarile meteorologice provoaca pierderi economice globale estimate la 200 de miliarde USD pe an. O noua analiza a 36 de țari clasifica Filipine și SUA drept țarile cele mai expuse din punct de vedere economic, in prezent, conform Institutului Swiss…

- Schimbarile climatice se manifesta din ce in ce mai mult, le resimtim zilnic efectele in intreaga lume. Anul 2023 a fost cel mai cald an inregistrat vreodata. Persoanele cu afectiuni neurologice pot fi printre primele si cele mai grav afectate, informeaza news.ro. Incidenta unor boli neurologice va…

- Schimbarile climatice exacerbeaza inundatiile si secetele si reduc calitatea apei, reprezentand o amenintare tot mai mare pentru sanatatea oamenilor, potrivit unui raport publicat miercuri de Agentia Europeana pentru Mediu (AEM), informeaza DPA.