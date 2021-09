Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie a intrat in randul lumii. In urma cu 48 de ore si-a facut si ea cont de Instagram. In prima postare, actrita de la Hollywood le-a vorbit admiratorilor ei despre situația din Afganistan și despre femeile și copiii care se afla acum in pericol, dupa ce talibanii au cucerit capitala afgana…

- Poate ca uneori simți nevoia sa indraznești mai mult atunci cand vine vorba despre par. In marea majoritate a timpului insa, o tunsoare clasica te poate scoate din orice impas. Chiar și vedetele de la Hollywood fac uneori schimbari drastice, insa au o tunsoare anume la care se intorc de fiecare data.…

- Veste bomba la Hollywood! Dupa 20 de ani de la finalul serialului „Friends”, minunea s-ar fi produs! Cu cine se iubește frumoasa Jennifer Aniston. Fanii serialului de succes iși pierdusera speranța ca ii vor vedea impreuna vreodata. Jennifer Aniston iubește din nou? Potrivit unor surse citate de presa…

- Angelina Jolie a obținut o victorie în batalia legala împotriva lui Brad Pitt, deoarece judecatorul care le supraveghea divorțul și custodia copiilor lor a fost lasat în afara cazului, potrivit AFP.Cele doua vedete, care au șase copii și au fost odata cel mai tare cuplu de…

- Se intampla des sa auzim fraze de genul: „daca aș avea un milion de dolari ca sa-mi pot lua un antrenor personal și un nutriționist, aș putea sa arat și eu ca vedeta X”. Adevarul, insa, este ca oricat de mulți bani ai avea, nimeni nu o sa faca sport in locul tau. Nu ai nevoie de un antrenor de fitness…

- In premiera pentru Europa, in Romania va fi pus in scena spectacolul „Adding Machine, The Musical”. Pana ca aceasta sa devina realitate, sub inaltul patronaj al lui Adrian Zuckerman, fostul ambasador al SUA in Romania, Asociația CREAS a organizat un eveniment pentru susținerea „Adding Machine, The Musical”.…

- ADDA colaboreaza pentru prima data cu NOSFE și lanseaza „Lasa-ma sa mor”, un single despre iubire și durere. „Piesa asta este impletirea celor doua lumi. Radacinile și prezentul. Am combinat lautaria și trap-ul. In «Lasa-ma sa mor», este vorba despre «lautar», adica despre muzica. Muzica ne-a salvat…

- 2021 aduce un nou festival la București: Sound of Bucharest. Sound of Bucharest este cel de-al doilea mare eveniment anunțat in Romania de catre ALDA, dupa SAGA Festival. Luni, organizatorii au anunțat ca pe 25 septembrie, la Sound of Bucharest Armin van Buuren revine in fața publicului din București,…