Jennifer Aniston în lacrimi, în plină stradă Totul pare sa mearga bine din punct de vedere profesional pentru Jennifer Aniston: in doar o luna contul ei de Instagram a depașit 20 milioane de urmaritori, iar emisiunea sa care a debutat pe 1 noiembrie a primit doar critici pozitive. Dar actrița a fost surprinsa plangand, in plina strada. Jennifer Aniston, in varsta de 50 de ani, a luat cina la un restaurant alaturi de mai mulți prieteni. Totul a mers bine pana cand, la ieșire, celebra actrița avea lacrimi in ochi. La un moment dat aceasta este imbrațișat de una din prietenele sale. Deși celebra actrița de la Hollywood parea extrem de suparata,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

