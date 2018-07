Nu are ea noroc in dragoste, dar asta nu inseamna ca este indiferenta reprezetanților sexului tare. Chipurile, Jen este curtata de doi barbați, in același timp, dupa anunțului divorțului de actorul Justin Theroux. Culmea e ca niciunul nu are treaba cu industria filmului. Jennifer Aniston și Justin Theroux s-au desparțit dupa 2 ani de mariaj Jennifer Aniston nu duce lipsa de suflare masculina prin preajma. Așa cum fostul ei soț petrece mult timp cu multe domnișoare, dupa divorț, așa face și Aniston, care n-are de gand sa stea și sa-și planga de mila. Se pare ca actrița a tot ieșit la intalniri…