- Friptura de miel este vedeta de la masa de Paște! Aceasta este felul principal de mancare și cel mai așteptat preparat culinar pregatit de gospodinele din toata țara. Insa carnea de miel merge la perfecțiune și cu un sos alaturi. Drept urmare, astazi va aratam cum faci cel mai bun sos pentru friptura…

- Milena este printre cele 10 concurente de la „Bravo, ai stil”, sezonul 8 . Emisiunea va debuta pe micul ecran azi, 2 aprilie, de la ora 19.00, la Kanal D2. Milena are 23 de ani, este din Valenii de Munte și locuiește in București. Tanara a absolvit Facultatea de Marketing din Cadrul Academiei de Studii…

- Centrul Național Anticorupție de la Chișinau cerceteaza demersul procurorilor cu privire la informația publica potrivit careia fostul ministru al Infrastructurii, Andrei Spinu, ar deține conturi bancare in strainatate.

- MApN vrea reducerea stagiului de cotizare la sistemul public de pensii realizat in condiții deosebite sau in condiții speciale, prin acordarea de perioade suplimentare la calculul vechimii in munca, in vederea pensionarii, pentru personalului civil care iși desfașoara activitatea in institutiile de…

- Oina, declarata sportul national al Romaniei. Ziua de 9 mai va fi instituita drept Ziua Nationala a Oinei Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege prin care oina este declarata sportul national al Romaniei, iar 9 mai va fi instituita drept Ziua Nationala a Oinei. Prin proiectul…

- Supercom informeaza ca persoanele care solicita clujenilor diverse sume pentru colectarea deșeurilor nu sunt angajați ai companiei. La Florești, mai mulți asfel de țepari au fost reținuți de polițiști.