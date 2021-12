Stiri pe aceeasi tema

- Interpretul hitului „California” revine in atenția fanilor cu o noua piesa antrenanta și fresh. Mario Joy lanseaza azi piesa „Flava” la care a filmat un videoclip incitant, palpitant și foarte interesant, bineințeles, in colaborare cu Sprint Music! Mario Joy revine in atenția fanilor și lanseaza o piesa…

- Liviu Guța lanseaza impreuna cu Balkanika Records o noua piesa, un fel de parodie adresata celor care vor sa para, de fapt, ce nu sunt! “Zi de zi tu te dai mare, pe rețele sociale / Și faci selfie cu palate, cu haine imprumutate / Cand se termina benzina, acasa iți lași mașina / Și-ți dai check-in din…

- Cea mai noua colaborare muzicala a lunii noiembrie se numește „Dependent”, piesa fiind compusa de Cortes și interpretata in duet cu Edward Sanda. Pentru aceasta melodie s-a filmat și un super videoclip regizat de Silviu Mandroc, o poveste speciala cu dublu sens. Saptamana aceasta aduce o surpriza muzicala…

- Este vorba de cel mai nou proiect al artistei bacauance, „Badea Neculai”, lansat in urma cu cateva zile pe canalul personal de Youtube – Paula Florescu. Piesa a fost compusa chiar de Paula in anul 2019 și cantat pentru prima data in cadrul Festivalului National de Folclor „Ion Dragoi” 2019, iar textul…

- A venit ziua cea mare! Adele a revenit in forța cu noua piesa „Easy on me” pentru care aveam pana acum doar un teasing, dar și cu un videoclip foarte frumos. Vorbim despre toate pe larg, mai jos. Joi seara (in timpul nopții in Romania), Adele a lansat piesa „Easy on me” și un videoclip... View Article

- “Friday Raggaeton a inceput sa aiba succes spre America de Sud”. Proiectul inițiat de Mr Vik și Sprint Music, “Friday Raggaeton” continua cu o noua piesa buna de pus pe repeat și de apasat butonul de play la inceput de weekend. Noua melodie se numește “Illegal” și aflați mai multe in continuare despre…

- Colaborarea dintre Glorya și Balkan a trecut la un alt nivel și iata ca cei doi artiști au parte de o noua piesa la care au lucrat cu drag și pentru care au filmat și un videoclip interesant. Noua melodie se numește “Spune Ceva” iar cei doi artiști ne-au spus mai multe detalii despre lucrul la acest…

- Așa cum v-a obișnuit Mr Vik, daca e vineri, este Friday Raggaeton, care vine cu o piesa noua la pachet. De data aceasta Sprint Music și WeLoveMusic lanseaza “Disco”, o noua melodie pe care se poate dansa in orice moment al zilei. Mr. Vik ne ofera o noua surpriza, o bijuterie muzicala de inceput de septembrie,…