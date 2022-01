Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (31 de ani, 38 WTA) s-a calificat in turul II la Australian Open, dupa o victorie in fața Petrei Kvitova (31 de ani, 21 WTA), scor 6-2, 6-2. In turul secund, Sorana Cirstea o va infrunta pe Kristina Kucova (31 de ani, 96 WTA). Partida va avea loc joi, la o ora ce va fi anunțata ulterior…

- Dani Oțil face o serie de dezvaluiri in cadrul emisiunii pe care o prezinta, iar de aceasta data prezentatorul TV a reacționat dupa ce s-a zvonit ca mama Gabrielei Prisacariu are salariu de 3.000 de euro la restaurantul sau.

- Charles Barkley, fost mare jucator în NBA, susține ca nu este un mare fan al sarbatorilor de Craciun, perioada în care rudele îl asalteaza cu cerințe de cadouri, fapt datorat statutului lui financiar bun.Baschetbalistul care a evoluat la cel mai înalt nivel pentru Phoenix…

- Ministrul Finantelor Publice a anuntat, vineri, dupa sedinta de Guvern, ca adoptarea ordonantei-trenulet, prin care se amana intrarea in vigoare a unor legi, si se ingheata salariile din sistemul public. Potrivit ministrului, masura era necesara pentru ca impactul asupra deficitului era de 97 de…

- Aflat la cel de-al doilea bolid de lux intr-un singur an, Vali Vijelie susține ca nu-și alege mașinile decat in funcție de propriile dorințe. Vali Vijelie a intrat de cateva saptamani in ”echipa” celor ce conduc o mașina extrem de luxoasa, marca Bentley, pe strazile romanești. Vali Vijelie are o pasiune…

- Razvan Lucescu a declarat, miercuri, ca este antrenorul echipei PAOK Salonic si vrea sa-si duca pana la capat contractul, dupa ce au aparut in spatiul public imagini de la o intalnire avuta la un restaurant din Salonic cu presedintele FRF, Razvan Burleanu, interpretata ca o negociere pentru a prelua…

- Anamaria Prodan nu inceteaza sa iși uimeasca urmaritorii cu fotografii in ipostaze provocatoare, in plin proces de divorț de Laurențiu Reghecampf. Celebra impresara de fotbal a renunțat total la inhibiții.

- Arabia Saudita incepe construcția orașului sau ecologic de care nu va avea strazi și va fi gata pentru rezidenți in 2024. Paradisul „liniar” lung de 105 mile nu va avea mașini și nici emisii de carbon. Prințul moștenitor Mohammed bin Salman a anunțat pentru prima data, in ianuarie, planurile pentru…