Stiri pe aceeasi tema

- Steliana Sima a luat parte la parastasul de șase luni de la moartea lui Petrica Mațu Stoian. Cantareața a mers in casa unde interpretul a stat, iar ea a povestit ce a gasit in camera unde Petrica Mațu locuia. S-a recules timp de cateva minute in acel loc.

- Gina Lincan a avut parte de o experiența care a schimbat-o cand a vizitat Ierusalimul, mai exact Mormantul Sfant. Celebra artista a povestit experiența ei transformatoare la Antena Stars. Iata ce marturisiri emoționante a facut!

- La mai mai bine de cinci luni de la moartea prietenului sau Petrica Mațu Stoian, Constantin Enceanu a lansat un cantec emoționant in memoria regretatului artist. Pe cei doi i-a unuit o prietenie veche de decenii, iar interpretul a dezvaluit cat de greu i-a fost sa scrie versurile, la Antena Stars.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Florin Albu, fratele Fanicai, a facut confesiuni dureroase, mai ales pentru ca se implinesc 13 ani de la moartea soției lui Florin Salam. Ce a marturisit acesta, dar și ce va face familia artistului. Manelistul este plecat in Germania și nu a putut ajunge la cimitir.

- Interpretul de muzica populara Petrica Mițu Stoian a murit pe data de 06.11.2021. In dupa-amiaza acelei zile, vestea morții sale a venit ca un șoc și a cutremurat intreaga lume a muzicii romanești. Fiul sau de suflet este in continuare ingenuncheat de durere. Iata ce declarații a oferit, in exclusivitate…

- Dani Mocanu are un dosar penal, dupa ce un cunoscut fotbalist susține ca acesta l-a lovit incat timp de mai multe saptamani a fost nevoit sa manance cu paiul. Artistul i-a rupt maxilarul și l-a amenințat cu moartea.

- Cazul morții lui Petrica Mațu Stoian raane in continuarecu multe necunoascute. Avocata familiei artistului a dezvaluit noi detalii din procesul intentat medicilor care s-au ocupat de marele cantareț. Se pare ca exista o ordonanța prin care familiei i-a fost interzis sa primeasca o copie a certificatului…

- A trecut aproape o luna de cand Bianca Rus și-a pierdut bunica, dar durerea ramane la fel de mare. Artista a dezvaluit cat de mult a afectat-o moartea persoanei dragi și cat de apropiata era de mama mamei sale.