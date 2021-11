Stiri pe aceeasi tema

- O țara intreaga este ingenuncheata de durere dupa moartea unuia dintre cei mai iubiți artiști din Romania, insa cele mai afectate de trecerea in neființa a regretatului interpret de muzica populara sunt chiar surorile acestuia. Cele doua femei au facut o serie de declarații, in lacrimi, direct din locul…

- Zeci de oameni au venit inca de la primele ore sa aprinda o lumanare in amintirea indragitului artist.„A fost un om cu un suflet mare, un om bun. Aproape ca nu a fost spectacol la care sa nu merg, cat ma duceam de suparata, cand ma intorceam parca ma nașteam a doua oara”, spune o admiratoare a artistului.In…

- Trupul neinsuflețit al lui Petrica Mațu Stoian a ajuns la Ansamblul Maria Tanase, in Craiova, acolo unde cei dragi vor putea sa-și ia ramas bun de la regretatul artist. Totodata, oamenii care l-au cunoscut pe Mațu Stoian și cei care l-au indragit l-au primit in aplauze pe interpretul de muzica folclorica…

- Vestea tragica despre moartea lui Petrica Mațu Stoian a șocat pe toata lumea. Astazi din pacate trupul sau neinsuflețit va fi ridicat de la morga spitalului unde a decedat, iar miercuri va fi inmormantat in Craiova.

- Jeni Nicolau, sfașiata dupa pierderea artistului Petrica Mațu Stoian. Artista a facut marturisiri pentru Antena Stars in lacrimi. Cantareața a dezvaluit care era relația dintre ea și artist și cand au vorbit pentru ultima data.

- In Dolj doar doi candiati dintre cei cinci inscrisi pentru a sustine proba scrisa din cadrul concursului pentru directori in sesiunea speciala au reusit sa promoveze. Cei cinci candidati au fost la prima proba in carantina din cauza infectarii cu virusul SARS-CoV2. Cei doi candidati admisi la concurs…

- Romania numara zilnic sute de morti din cauza COVID-19, iar cazurile noi, desi ceva mai putine fata de zilele trecute, pun in continuare presiune pe spitale. Aproape 13 mii de romani au aflat in 24 de ore ca sunt bolnavi.

- FCU Craiova - FCSB 0-1 | Adrian Mutu, antrenorul oltenilor, a pus la zid brigada de arbitraj. Toate detaliile despre FCU Craiova - FCSB, AICI! „Tactic, am stat bine. In afara de șutul lui Cordea din prima repriza, FCSB nu a ajuns la poarta. Iar a fost acordat contra noastra foarte ușor un penalty. Arbitrajul…