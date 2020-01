Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 75 de ani a murit noaptea trecuta in locuința lui din comuna Salcia, județul Prahova.Alte patru persoane au acuzat o stare de rau și au fost transportate de urgența la spital, fiindca se intoxicasera cu naftalina, a informat bzi.ro.Necazul a venit de la un șifonier amplasat in…

- Barbatul de 41 de ani care s-a impuscat in tampla intr-un poligon privat de tragere din municipiul Constanta a murit sambata dimineata la spital, a informat Inspectoratul de Politie Judetean. Conform...

- Ninsorile provoaca haos in Canada. In provincia Ontario, un om a murit, iar 16 au fost dusi la spital, in urma unui accident in lant, in care au fost implicate in jur de 40 de vehicule pe o autostrada. Cauza accidentului ar fi conditiile meteorologice nefavorabile.

- Un cuplu de vegani și-a infometat copilul de un an și jumatate pana la moarte. O femeie de 35 de ani și un barbat de 30 de ani și-au hranit copilul numai cu fructe și legume crude, pana ce micuțul a ajuns la o greutate de 7,7 kilograme și a decedat din cauza malnutriției. Parinții […] Post-ul Cat cantarea…

- O tanara din Thailanda a murit electrocutata dupa ce și-a incarcat telefonul mobil cu un cablu care a atins picioarele de metal ale patului sau. Fata in varsta de 17 ani se juca pe telefonul sau can...

- Mirabela Dauer nu și-a putut stapani lacrimile, in direct, in timpul unei emisiuni, discutand despre moartea lui Mihai Constantinescu. Artista a facut acuzații serioase la adresa medicilor care l-au ingrijit pe cantareț

- Artistul simbol, indragit de milioane de romani s-a stins din viata marti, 29 octombrie, in jurul orei 19:00. Mihai Constantinescu se afla pe patul de spital inca din luna mai, dupa ce a fost gasit inconstient in casa de Simona, partenera lui de viata.

- Oana Radu trece printr-un adevarat coșmar dupa ce in urma cu aproape 2 luni, iubitul acesteia s-a stins din viața. Indragita artista traiește o drama și cu greu iși poate stapani lacrimile atunci cand vorbește despre barbatul pe care l-a iubit atat de mult. Cu toate acestea, viața trebuie sa mearga…