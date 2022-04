Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse care s-au retras din orasul Bucha au lasat in urma un adevarat masacru, dar grozaviile sunt pe departe de a fi terminate. Imaginile din satelit oferite de compania Maxar infatiseaza mai multe gropi comune, dintre care unele neterminate. Armata rusa nu a anticipat momentul retragerii si…

- Fortele ruse care s-au retras din orasul Bucha au lasat in urma un adevarat masacru, dar grozaviile sunt pe departe de a fi terminate. Imaginile din satelit oferite de compania de supraveghere Maxar infatiseaza mai multe gropi comune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a comentat joi, intr-o conferința de presa ținuta la Bruxelles, anuntul Moscovei despre o reducere a operatiunilor militare in jurul Kievului, precizand ca, de fapt, forțele ruse se regrupeaza in vederea declanșarii unor atacuri ulterioare asupra unor obiective…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca „Rusia trebuie sa inteleaga ca nu poate castiga niciodata un razboi nuclear”, iar Alianța iși va apara aliații in fața oricarei amenințari. NATO are planurile facute in cazul unui atac nuclear din partea Rusiei, a mai…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca „Rusia trebuie sa inteleaga ca nu poate castiga niciodata un razboi nuclear”, iar Alianța iși va apara aliații in fața oricarei amenințari. „Rusia ar trebui sa inceteze aceasta retorica nucleara periculoasa si iresponsabila.…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, sa-și retraga fortele militare din Ucraina si sa se implice in diplomatie printr-o atitudine de buna-credinta, precizand ca organziația pe care o reprezinta nu va permite ca integritatea teritoriala a statelor…

- Rusia isi va retrage trupele din Republica Belarus dupa ce se vor incheia manevrele militare comune de acolo, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza dpa si AFP. „Pentru cei care urmaresc acest lucru indeaproape, nimeni nu a spus vreodata ca trupele ruse vor ramane…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a anunțat, marți, ca Rusia isi va retrage fortele armate din Republica Belarus dupa ce se vor incheia manevrele militare comune de acolo, informeaza DPA si AFP, citate de Agerpres.„Pentru cei care urmaresc acest lucru indeaproape, nimeni nu a spus…