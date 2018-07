Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul General al Aliantei Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg, a facut apel Germaniei sa isi majoreze cheltuielile in domeniul apararii, dupa ce presedintele american Donald Trump a reluat criticile la adresa unora dintre aliatii NATO din Europa, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat joi speranta ca la summitul organizatiei care va avea loc in 11-12 iulie, la Bruxelles, va fi luata decizia de a incepe negocierile in vederea acceptarii Macedoniei ca membru cu drepturi depline al Aliantei Nord-Atlantice, transmite Reuters.…

- Ministrii de Externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord. Acum, Skopje are calea deschisa pentru aderarea la…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si cancelarul german Angela Merkel au asigurat vineri ca viitorul summit al Aliantei din iulie va ilustra ''unitatea transatlantica'', in pofida tensiunilor cu presedintele american Donald Trump si a recentei reuniuni catastrofale a G7, relateaza…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a adresat joi cuvinte de lauda presedintelui american Donald Trump, pentru rolul sau in stimularea majorarii cheltuielilor de aparare de catre state membre ale NATO, printre aceste tari numarandu-se si Romania, informeaza vineri dpa. Stoltenberg l-a felicitat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat Olanda pentru cheltuielile insuficiente in materie de aparare. 'Asteptam mai mult', a spus Stoltenberg in parlamentul de la Haga, subliniind ca...

- Guvernul Romaniei reitereaza condamnarea atacului chimic din 7 aprilie 2018, soldat cu victime in randul populației civile, in termenii cei mai categorici. Romania susține și este solidara cu acțiunea ferma de raspuns a SUA, Marea Britanie și Franța in Siria, ca urmare a atacului chimic și…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a transmis o declaratie in care isi afirma sustnerea fata de atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, titreaza News.ro. “Sustin actiunile initate de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva obiectivelor regimului sirian legate de armele…