Jen Psaki: SUA nu au luat nicio decizie referitoare la interzicerea importului de petrol rus

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Biden este dispusa sa mearga mai departe cu interzicerea importurilor de petrol rusesc in Statele Unite fara participarea aliaților din Europa, au declarat pentru Reuters doua surse familiazate cu chestiunea, dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia. Fii la curent cu cele mai noi…

- Din Kievul aflat sub amenințarea trupelor ruse, profesorul Olexii Haran a vorbit cu Libertatea despre determinarea ucrainenilor și strategia Moscovei care ar putea, spune el, sa urmeze exemplul folosit in Groznii, capitala Ceceniei, bombardanta violent de Rusia in trecutul deloc indepartat. Haran a…

- Rusia a inceput invazia Ucrainei, confirmand prognozele serviciilor secrete occidentale, dar contrazicandu-i pe mai toti geostrategii si geopoliticienii romani, foarte siguri ca Putin nu va face acest pas. Iata insa ca “ultimul tar” a dezlegat cainii razboiului, trimitand Europa inapoi cu decenii. In…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin au convenit sa se intalneasca in cadrul unui summit privind criza din Ucraina, la propunerea omologului lor francez Emmanuel Macron, informeaza luni AFP.Conform textului integral al comunicatului de presa al presedintiei franceze care…

- "Din nefericire, la acest moment, un atac, o invazie, pare mult mai probabila decat improbabila dar vom continua sa depunem eforturi pentru a impiedica acest lucru", a declarat James Cleverly penru Sky News."Tot ceea ce vedem indica faptul ca o invazie este foarte, foarte probabila si foarte, foarte…

- „Geografia inseamna destin” este citatul favorit al Departamentului de Stat, a dezvaluit Karen Donfried, mana dreapta a lui Antony Blinken, care a spus, intr-un interviu in exclusivitate pentru Digi24, ce așteptari are Washingtonul de la Romania in contextul tensiunilor cu Rusia de pe flancul estic…

- Principala autoritate de reglementare in domeniul bancar din Europa a indemnat bancile sa se pregateasca pentru posibilele consecinte ale cresterii tensiunilor dintre Occident si Rusia, pe tema Ucrainei, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. „Acolo unde sunt tensiuni exista si posibilitatea introducerii…

- Discutia publica care se poarta acum de catre politicienii de la putere sau chiar de catre cei din opozitie asupra modului cum si-au suflecat ei manecile si ajuta populatia sa plateasca facturi mai mici nu este decat praf in ochi. Scumpirea energiei electrice si a gazului natural din ultimul an este…