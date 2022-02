Stiri pe aceeasi tema

- Eficacitatea dozelor booster ale vaccinului impotriva coronavirusului va scadea in timp, astfel ca in toamna acestui an oamenii vor avea nevoie de vaccinarea cu doza patru pentru o protecție mai buna, spune directorul executiv al companiei Moderna, Stephane Bancel, citat de CNBC, potrivit Hotnews.ro.Conform…

- Reamintim ca oamenii sunt nemulțumiți de faptul ca guvernul a ridicat plafonul preturilor gazului petrolier lichefiat (GPL) si costul acestei extrem de populare alternative la benzina a crescut. Președintele Kassym-Jomart Tokayev, a anunțat ca a preluat șefia puternicului Consiliu de Securitate de la…

- Daca ai nevoie vreodata sa gasești ceva pe internet, cu siguranța apelezi la Google. Acesta este motivul pentru care nu ar fi surprinzator daca ai afla ca Google este probabil cel mai vizitat site web. Cu toate acestea, 2021 a fost o poveste puțin diferita, deoarece, potrivit Cloudflare, TikTok a invins…

- Luna trecuta, Autoritatea pentru Concurenta si Piete (CMA) din Marea Britanie a ordonat Meta sa vanda Giphy, pe care a achizitionat-o pentru suma estimata de 400 de milioane de dolari in mai 2020, dupa ce a decis ca remediile oferite de compania americana nu au raspuns preocuparilor sale. Este pentru…

- Pavel Popescu, vicepresedinte al PNL pentru Digitalizare si deputat, a transmis in cadrul discutiilor avute in Statele Unite, cu prilejul Forumului NATO si al Forumului pentru Intelligence si Securitate, ca romanii vor aprofundarea parteneriatului strategic cu administratia americana, dar si ca sunt…

- O delegatie a Uniunii Europene a cerut marti Coreei de Sud sa accepte certificatele de vaccinare ale cetatenilor straini vaccinati complet in alte tari, transmite dpa. "Acestia ar trebui sa aiba acelasi acces la utilitatile publice ca si cetatenii coreeni complet vaccinati in strainatate", a scris…

- Consiliul European a decis sa acorde fortelor armate ucrainene un ajutor de securitate in valoare de 31 de milioane de euro, a anuntat joi ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, transmite Reuters. Banii vor fi cheltuiti pe medicamente, tehnologie, deminare, logistica si securitate informatica,…