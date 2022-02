Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea letona Jelena Ostapenko, locul 21 WTA, care a eliminat-o in semifinale pe Simona Halep, a castigat sambata turneul de categorie WTA 500 de la Dubai, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cristian Tudor Popescu vine cu o reacție dupa eșecul Simonei Halep de la Dubai. Ce spune jurnalistul? Cunoscuta sportiva a fost invinsa in cursul zilei de vineri in semifinalele turneu de categoria WTA 500. Campioana noastra a pierdut in fața lui Jelena Ostapenko in ultimul set la 0. Ce a remarcat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 23 WTA) a fost invinsa, vineri, cu scorul de 2-6, 7-6 (0), 6-0, de letona Jelena Ostapenko (locul 21 WTA), in semifinalel turneului de categorie WTA 500 de la Dubai. Ostapenko va juca pentru trofeu cu rusoaica Veronika Kudermetova, locul 31 WTA, care a…

- Jucatoarea din Constanta a castigat primul set, dar le a cedat apoi pe urmatoarele doua. Simona Halep a disputat astazi semifinala turneului de la Dubai, in care a intanit o pe Jelena Ostapenko. Partida s a incheiat cu victoria lui Ostapenko, in trei seturi, dupa ce Simona a castigat primul set.Scorul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 23 WTA) s-a calificat in optimile de finala de turneului WTA 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 768.680 de dolari, dupa ce a invins-o pe americanca Alison Riske (locul 53 WTA) cu 6-2, 6-4. Meciul a durat o ora si 12 minute.…

- Jucatoarea de tenis britanica de origine romana Emma Raducanu (19 ani, 18 WTA) a ratat calificarea in turul al treilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, la Melbourne. Campioana de la US Open 2021 s-a oprit in turul al doilea, dupa ce…

- In finala, Simona a invins o pe rusoaica Veronika Kudermetova. Start de an perfect pentru Simona Halep, care, in aceasta dimineata, a castigat finala turneului Melbourne Summer Set 1.In finala, Simona 20 WTA, cap de serie numarul 2 a intalnit o pe rusoaica Veronika Kudermetova 31 WTA, a treia favorita…

- Simona Halep (30 de ani) a inceput cum nu se poate mai bine sezonul 2022. Jucatoarea noastra a caștigat turneul Melbourne Summer Set 1, invingand-o clar pe Veronika Kudermetova (24 de ani, 31 WTA), scor 6-2, 6-3. In urma acestui succes, jucatoarea noastra va urca pana pe locul 15 in ierarhia feminina.…