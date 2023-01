Jefuit și bătut în fața bancomatului, ziua în amiaza mare, în centrul orașului Omul a fost atacat din spate de doi baieți și o fața. Aceștia l-au lovit cu putere, l-au trantit la pamant și i-au smuls cei 1000 de lei pe care tocmai ii scosese din bancomat și incerca sa ii bage in buzunar.Cei trei talhari au fugit imediat dupa atac. Victima a reușit sa se ridice și sa porneasca in urmarirea agresorilor. A prins-o pe fața, insa, in timp ce incerca sa o imobilizeze, unul dintre baieți i-a tras cațiva pumni și l-a doborat. Omul a leșinat și a fost preluat apoi de o ambulanța in stare de inconștiența.Polițiștii au reușit dupa cateva zile sa-i descopere pe talhari. Baieții au 16,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost batut și jefuit in centrul orașului, in momentul in care se indrepta spre casa, in dimineața zilei de 5 septembrie 2021. Acesta s-a oprit in dreptul unui copac și a fost abordat de doi tineri care au inceput sa-l loveasca cu mainile și picioarele. Ulterior, aceștia i-au sustras 800…

- Un barbat de 23 de ani din localitatea timiseana Sinpetru a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru vatamare corporala, dupa ce a agresat fizic, pe o strada din Timisoara, un tanar de 18 ani, provocandu-i mai multe plagi cu un obiect taietor. Biroul de presa al Politiei Timis a informat, joi…

- Incidentul a avut loc joi seara, in incinta unei agentii de pariuri din centrul municipiului Botoșani. Din cate se pare, tanarul agent a atras atentia mai multor tineri romi, care faceau scandal in agentie. In acel moment, sase scandalagii au tabarat cu pumnii si picioarele pe acesta, care nu a mai…

- Un clujean și o femeie din județul Alba au fost reținuți dupa ce au batut și jefuit un tanar intr-un parc din municipiul Aiud.Marți, 27 decembrie, in jurul orei 15:30, polițiștii din Aiud au fost sesizați de catre un tanar, in varsta de 26 de ani, din localitatea Tupilați, județul Neamț, cu privire…

- BATAIE IN FAMILIE…Politistii din cadrul Politiei Orasului Murgeni au retinut un barbat de 42 de ani si un minor de 17 ani, ambii din orasul Murgeni, tata si fiu, banuiti de savarsirea infractiunii de violenta in familie. Cei doi agresori au batut o ruda cu lopata in cap si au injunghiat-o cu un cutit.…

- In timp ce polițiștii din Baia Sprie efectuau serviciul de patrulare pe strada Campului din oraș, au oprit, ieri, 10 decembrie, pentru control un autoturism care circula dinspre Baia Mare inspre Baia Sprie. Mașina era concusa de un baisprian de 66 de ani. Acesta emana halena alcoolica, motiv pentru…

- Vineri, 4 noiembrie, la ora 16.27, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Sarasau au fost sesizați de catre un barbat de 57 de ani din Rona de Sus, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe terenul sau din locul numit Zadiloc au patruns fara drept doi barbați cu mai multe oi de la o stana. ”Din primele…

- Un barbat din Brașov in varsta de 50 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost agresat fizic de un alt barbat in varsta de 42 de ani, pe fondul consumului de bauturi alcoolice și al unor discuții in contradictoriu, informeaza Monitorul Expres.Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Brașov au stabilit…