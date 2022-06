Spaniolul Jefte Betancor (28 de ani) a oferit primul interviu in tricoul campioanei CFR Cluj. Varful transferat de la Farul vrea titlul in Liga 1 și distincția de golgeter. Sambata, CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Jefte Betancor. Atacantul a ajuns deja in cantonamentul campioanei din Austria și a avut prima discuție cu Dan Petrescu. ...