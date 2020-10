Jeflea, UniCredit: eCommerce-ul, o prioritate pentru 80% din companii

Stiri pe aceeasi tema

- Digitalizarea serviciilor Camerei de Comerț și Industrie (CCI), activitatea asociației in cadrul Programului de pregatire și perfecționare a managerilor, precum și modificarea Legii cu privire la CCI au fost subiectele discutate astazi de ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, cu președintele…

- Conducatorul autoturismului a fost sanctionat contraventional si i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 60 de zile pentru neacordare de prioritate, fiindu-i retinut permisul de conducere.

- Lia Olguta Vasilescu a vorbit dupa congresul PSD si s-a referit la programul viitor al partidului dar sti la programul actual al PNL."Ramane in continuare intre prioritatile noastre nivelul de trai. Am dovedit ca partid ca de fiecare data cand am guvernat au crescut veniturile romanilor.…

- Pe 28 și 29 septembrie luam pulsul e-commerce-ului romanesc in cadrul evenimentului online ecomTEAM - A new era for the Romanian E-commerce industry, aducand in aceeași platforma speakeri locali și internaționali care vor discuta despre ultimele...

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a actualizat definitiile de caz pentru sindromul respirator acut cu noul coronavirus si recomanda testarea cu prioritate a 13 categorii de persoane. Potrivit documentului, au fost actualizate nu doar categoriile de persoane la care testarea se va face cu…

- Vineri seara, in jurul orei 21:10, o femeie de 53 de ani din municipiul Suceava, in timp ce conducea autovehiculul, a efectuat un viraj la stanga pe str. Grigore Ureche și nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete condusa de un tanar de 26 de ani din comuna Granicești. In urma evenimentului…

- Durere imensa intr-o familie din Hunedoara, dupa ce un barbat de 31 de ani a murit strivit de un stalp de electricitate. Accidentul s-a a avut loc in cursul zilei de ieri, la intersectia intre un drum judetean si unul comunal, in localitatea Cristur, Hunedoara. Cine este vinovat Razvan Mihai Oprea ieșise…

- ”2Performant, companie romaneasca de tehnologie, anunta intentia de listare pe piata AeRo a Bursei de Valori Bucuresti in a doua jumatate a anului 2020. Compania are un potential ridicat de crestere, fiind direct conectata la dezvoltarea comertului online si la evolutia marketingului digital. Pentru…