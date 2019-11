Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele care au facut parte din distributia primului "Jurassic Park" urmeaza sa se reuneasca pentru un nou episod al acestei francize cu dinozauri, informeaza miercuri BBC. Sam Neill, Laura Dern si Jeff Goldblum isi vor relua rolurile in viitorul ''Jurassic World 3". Actorii au fost vedetele…

- Laburistul se intalneste marti cu mai multi parlamentari pentru a discuta tacticile, scrie Reuters. Prim-ministrul Boris Johnson a afirmat hotarat ca va retrage Marea Britanie din UE pe 31 octombrie, fara acord, daca Blocul Comunitar nu vrea sa renegocieze. Corbyn a declarat ca parasirea UE fara acord…

- Marea Britanie va trebui sa achite obligatii financiare in valoare de 43 de miliarde de euro, indiferent daca iesirea din Uniunea Europeana se va produce cu un acord Brexit ori nu, a avertizat luni Comisia Europeana."Toate angajamentele asumate de cele 28 de state membre ale Uniunii Europene…

- Tragedie la un festival de muzica din Marea Britanie. O adolescenta de 17 ani și-a pierdut viața in timp ce se afla la Festivalul Leeds, din cauza unei supradoze de droguri. Din pacate, inevitabilul s-a produs! Doliu in lumea muzicii, este ANUNTUL TRIST al zilei: MARELE ARTIST A MURIT...…

- Atentionare MAE: alerta sanitara mondiala emisa de Spania. Este alerta sanitara la nivel internațional, dupa ce o persoana a murit și alte 160 sunt infectate cu listeria. Țara emitenta e Spania, iar bacteria a fost depistata in mai multe loturi de carne tocata de porc, in Andaluzia. Ministerul roman…

- "Este pertinent ca în timp Rusia sa se poata alatura G8" de unde a fost exclusa în 2014 dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea, a afirmat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP."Divorțul a fost înregistrat în momentul invadarii…

- Apropierea Brexit-ului ii pune pe jar pe romanii din Marea Britanie. Oamenii se tem ca nu vor mai putea calatori, studia sau munci in aceleasi conditii ca pana acum. Ambasadorul Romaniei la Londra da insa asigurari ca viata romanilor din Regat nu se va schimba foarte mult dupa 31 octombrie. Asta in…