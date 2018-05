Jeff Bezos vrea sa-si cheltuiasca averea pentru a parasi Terra!

Stiri pe aceeasi tema

- Averea neta a familiei Walton, care detine lanturile de supermarketuri Walmart si Asda, are o avere de 175 de miliarde de dolari in 2018, potrivit topului lansat de Sunday Times, citat de publicatia Quartz. Ziarul Sunday Times a calculat averile pe baza averii identificabile, precum terenuri,…

- Mark Zuckerberg, care a fondat reteaua sociala Facebook, a implinit 34 de ani ieri, iar in ultimii doi ani compania pe care a fondat-o se confrunta cu cea mai dificila perioada din istoria sa, fiind pusa sub scrutinul utilizatorilor in urma scandalului legat de privacy, potrivit CNBC. Datorita…

- Familia Walton este cea mai bogata din lume, arata Indexul celor mai mari averi din lume, realizat de Sunday Times. Astfel, potrivit sursei citate, averea familiei Walton - care deține Walmart, cel mai mare lanț de retail din lume, și franciza sa britanică Asda – a ajuns în…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, si-a vazut averea crescand cu 12 miliarde de dolari joi, incat actiunile companiei au crescut cu 6,3% - la 1.614 dolari in New York, dupa anuntarea rezultatelor trimestriale peste asteptari, potrivit Bloomberg. Astfel, averea lui Jeff Bezos a ajuns la 134 de…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a pierdut ieri 4,58 miliarde de dolari. CEO-ul Amazon are doar cateva luni de cand este cel mai bogat om de pe Glob. Averea neta a lui Jeff Bezos a atins la inceputul anului 105,1 miliarde de dolari. Clasamentul Bloomberg al celor mai bogati oameni din lume arata…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a pierdut ieri 4,58 miliarde de dolari. CEO-ul Amazon are doar cateva luni de cand este cel mai bogat om de pe Glob. Averea neta a lui Jeff Bezos a atins la inceputul anului 105,1 miliarde de dolari.

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume a pierdut intr-o zi 4,58 miliarde de dolari. CEO-ul Amazon are doar cateva luni de cand este cel mai bogat om de pe Glob. Averea neta a lui Jeff Bezos a atins la inceputul anului 105,1 miliarde de dolari.

- Cele mai profitabile 10 companii ale lumii au realizat, in prima jumatate a anului 2017, caștiguri totale de 147 de miliarde de dolari, ceea ce reprezinta mai mult de jumatate din Produsul Intern Brut al Romaniei (PIB) realizat in anul 2017. Adica 213,2 miliarde de dolari. Prima clasata in topul mondial…