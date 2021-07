Zborul navei New Shepard, care e formata dintr-o racheta si o capsula autonome, cu inaltime de 18,3 metri, va fi lansat din Texas. De reusita acestuia depinde obiectivul lui Bezos de a patrunde pe piata turismului spatial. Planificata calatorie de 11 minute de pe complexul Launch Site One al companiei va include cea mai varstnica persoana care a mers vreodata in spatiu – femeia aviator Wally Funk, in varsta de 82 de ani – si cea mai tanara persoana – Oliver Daemen, student la fizica in varsta de 18 ani. Alaturi de ei se vor afla Bezos, fondatorul Aamazon.com Inc, si fratele lui, Mark Bezos. Acesta…