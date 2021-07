Stiri pe aceeasi tema

- Un startup sustinut de Jeff Bezos si Bill Gates extrage proteine din fungi, ca ingrediente primare pentru a crea alimente care inlocuiesc carnea, transmite CNBC. Este vorba despre Compania Nature’s Fynd, din Chicago, care a atras o finantare de 158 de milioane de dolari de la mai mulți investitori.…

- Jennifer, fiica cea mare a fondatorului lui Microsoft, și-a anunțat logodna cu Nayel Nassar, prietenul ei de multa vreme, în ianuarie 2020 pe Instagram. Dar povestea de dragoste dintre Jennifer, 23 de ani, și Nayel, 29 de ani, dureaza de mai mult timp și o spune DNA India.Cine este Nayel…

- La o luna de la lansarea single-ului de debut, „Sub efectul tau” și la doar doua saptamani de la lansarea piesei „Nu ma las”, Alexa Dragu termina de relatat povestea etapelor de la finalul unei relații de iubire. Daca in „Sub efectul tau” era vorba despre primul moment de claritate, cand valul roz…

- Agricultura se invarte asemeni unor ace de ceas in jurul celor mai puternice afaceri agricole din lume. Prin investiții permanente in tehnologie și știința, la nivel mondial au reușit sa se remarce și apoi sa se mențina in top cateva companii agricole. In randurile urmatoare avem o lista a celor zece…

- In spatele imaginii de mogul al tehnologiei pe care o are Bill Gates se ascunde un om simplu, care a iubit viata, femeile si munca sa. Conform biografiei „Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace” acesta a avut un stil de viata salbatic, care a fost ascuns de-a lungul timpului de public…

- Localnicii din Ticleni au incepand de ieri acces la tehnica moderna, gratie unui sprijin primit de la fundatia celebrului miliardar american Bill Gates. In cadrul acestui program biblioteca din Ticleni a fost dotata cu patru calculatoare, imprimanta,...

- Internetul este locul perfect pentru a socializa, a cunoaște oameni noi și a impartași pareri cu restul utilizatorilor. Exista diverse grupuri sau forumuri pentru orice problema sau orice hobby exista, și poți ajunge sa intri intr-o comunitate foarte buna. Dar aceasta libertate pe care ne-o ofera internetul…

- Bill Gates cauta investitori care sa ajute companiile sa reduca din impactul climatic asupra mediului. Prin urmare, Breakthrough Energy, o companie condusa de fondatorul Microsoft, s-a aliat cu CDP, o organizație non-profit, pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon, a scris Bloomberg, citat de alephnews.ro.