- Jeff Bezos, fondatorul Amazon și al doilea cel mai bogat om al planetei, a anunțat ca va pleca de la șefia companiei, conform unui comunicat al companiei emis marți. El va fi inlocuit ca CEO de Andy Jassy, relateaza CNN.

- Încurajata de publicitatea online în timpul sezonului de sarbatori, compania Alphabet a depașit cu mult așteptarile în ultimul trimestru al anului 2020, cu un venit net de 15,2 miliarde de dolari, în creștere cu 50% fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit AFP.Compania…

- SpaceX și Amazon, companii conduse de cei mai bogați oameni din lume, au intrat în conflict datorita proiectelor concurente privind furnizarea de internet prin satelit, SpaceX acuzând Amazon „sufocarea competiției” în timp ce Amazon acuza compania lui Elon Musk ca încearca…

- Intr-un interviu acordat jurnalistului german Mathias Dopfner si publicat de cotidianul italian „La Repubblica”, Elon Musk, a doua cea mai bogata persoana din lume, dupa Jeff Bezos, explica culisele vanzarii proprietaților sale. Scopul este de a crea un oraș pe Marte și de a ne transforma intr-o specie…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) și-a propus ca in decurs de un an sa convinga 100 de milioane de persoane sa se lase de fumat. De marți OMS a lansat o campanie in acest sens. In decurs de un an, OMS va incerca sa vonvinga 100 de milioane de persoane sa se lase de fumat. OMS se va folosi pentru…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat azi o campanie prin care va incerca sa incurajeze 100 de milioane de persone sa renunte la fumat cu ajutorul Whatsapp si al altor mijloace digitale, relateaza EFE, citata de agerpres . Campania, care va dura un an, va fi axata in special asupra tarilor…

- Lidl dubleaza primele de Craciun pentru angajați, drept mulțumire pentru ”dedicarea” din ultimele luni. Retailerul ofera și o asigurare care acopera imbolnavirea de COVID-19 Lanțul de retail Lidl anunța ca va dubla in acest an primele de Craciun pe care le va acorda angajaților din Romania.…

- Comisia Europeana a acuzat, marți, compania americana Amazon ca a abuzat ilegal de poziția sa dominanta pe piețele online din Germania și din Franța, cele mai mari piețe ale sale din Uniunea Europeana, conform CNN.Comisia a demarat o ancheta pentru practici anticoncurențiale care vizeaza platforma Amazon,…