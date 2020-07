Stiri pe aceeasi tema

- Averea lui Jeff Bezos ar putea depasi pragul de un trilion de dolari pana in anul 2026, conform indy100.com. Desi exista in prezent doua companii care au o valoare de piata de peste un trilion de dolari, momentan nu exista o persoana care sa fi reusit aceasta performanta. Urmatoarele companii care ar…

- Producatorul aeronautic american Boeing a pierdut 628 de milioane de dolari in primul trimestru din 2020, fata de un profit de 2,149 miliarde de dolari in aceeasi perioada din 2019, ca urmare a pandemiei COVID-19 si paralizarii productiei de avioane 737 MAX, informeaza agentia EFE.Compania…

- Li Xiting, cel mai bogat om din Singapore, a devenit mai bogat cu 4,3 miliarde de dolari de la inceputul anului. Averea lui a crescut la 13,5 miliarde de dolari, cu 4,3 miliarde mai mult decit la inceputul anului, a notat Business Insider, care a citat statisticile celor de la Bloomberg. Li Xiting este…

- Acțiunile gigantului Amazon au ajuns la maximumul istoric. Au crescut cu 5,3% pe bursa de la New York, pe fondul comenzilor numeroase din timpul din timpul pandemiei de coronavirus. Jeff Bezos, șeful Amazon, este unul dintre marii caștigatori ai crizei provocate de COVID-19. Averea lui a crescut cu…

- Averea miliardarului a ajuns acum la 138 de miliarde de dolari, facand-ul cel mai bogat om din lume. Amazon este una dintre puținele companii care a beneficiat in urma situației in care ne aflam, deoarece oamenii blocați in case recurg la cumparaturile online mai mult ca niciodata. Compania a angajat…

- Cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, a anuntat ca va dona 100 de milioane de dolari initiativei America’s Food Fund, lansata de fundatiile Apple, Ford, femeia de afaceri Laurene Powell Jobs si actorul Leonardo DiCaprio, potrivit Mediafax.Fondul, care avea ca scop strangerea sumei de 12 milioane de…