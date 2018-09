Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon si cea mai bogata persoana din lume, a declarat joi ca va dona doua miliarde de dolari pentru ajutorarea familiilor fara adapost si pentru infiintarea unor gradinite in comunitatile cu venituri mici, scrie Reuters. Anul trecut, Bezos a intrebat pe Twitter unde si-ar putea…

- Amazon.com a ajuns marti o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari, devenind a doua companie care a atins acest prag, dupa Apple, dupa ce pretul actiunilor sale s-a dublat in ultimele 15 luni, transmite Reuters, preluata de News.ro. Dacă ritmul de creştere a acţiunilor Amazon se va…

- Jeff Bezos a devenit in mod oficial cel mai bogat om din istoria moderna, cu o avere de 150 de miliarde de dolari, in termeni ajustati la inflatie, in ziua evenimentului comercial Amazon Prime Day. Amazon Prime Day este un eveniment de cumparaturi online la nivel global, destinat membrilor prime ai…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si CEO-ul companiei Facebook , este in acest moment al treilea cel mai bogat om din lume. Acesta l-a intrecut de curand pe Warren Buffet, care in trecut a ocupat primul loc in acest clasament, si este in urma altor doi oameni importanti din domeniul tehnologiei: Bill Gates,…

