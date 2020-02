Jeff Bezos, fondatorul companiei Amazon si cel mai bogat om din lume, a anuntat luni pe contul sau de Instagram lansarea ''Bezos Earth Fund'' (Fondul Bezos pentru Planeta) in scopul luptei pentru combaterea schimbarilor climatice, informeaza AFP.



Bezos a precizat ca va dona personal in contul fondului 10 miliarde de dolari ''pentru inceput'' si ca primele subventii acordate cercetatorilor, activistilor si ONG-urilor vor fi atribuite in vara aceasta.



Decizia magnatului survine la 20 de zile dupa ce 300 de angajati ai Amazon au criticat compania,…