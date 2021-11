Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea antitrust din Italia a amendat giganții americani din domeniul tehnologiei Amazon.com și Apple Inc cu un total de peste 200 de milioane de euro (225 de milioane de dolari) pentru o presupusa cooperare...

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, spune ca si-a dat seama de fragilitatea naturii atunci cand a calatorit in spatiu si promite 2 miliarde de dolari pentru refacerea ei, relateaza BBC, potrivit news.ro. Banii proveniti din Bezos Earth Fund (BEF) vor merge catre restaurarea peisajelor si transformarea…

- Directorul Programului alimentar al ONU le-a cerut miliardarilor Elon Musk și Jeff Bezos sa își doneze 0,36% din averile nete pentru a ajuta la salvarea a 42 de milioane de persoane din întreaga lume de înfometare, relateaza Business Insider.„Guvernele au ramas fara bani.…

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari, in urma unei noi tranzacții. Noile cifre il plaseaza pe Musk pe primul loc in Bloomberg's Billionaires Index, urmat de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, noteaza CNN. Acesta a postat pe…

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari dupa ce o vanzare secundara de actiuni de catre investitori, anuntata saptamana trecuta, care a evaluat SpaceX la peste 100 de miliarde de dolari, potrivit CNBC. Cresterea il plaseaza…

- El era prezent anual in acest clasament incepand din 1996, cu averea sa in domeniul imobiliar. Trump a pierdut aproape 600 de milioane de dolari de la inceputul pandemiei covid-19. Averea sa – estimata la 2,5 miliarde de dolari – nu-i mai permite accesul in clasamentul Forbes 400, din care fac parte…

- Operatiune compensatorie din partea Lockheed Martin in beneficiul Ministerului Apararii Nationale.O donatie de bunuri mobile din partea companiei Lockheed Martin Overseas LCC din Statele Unite ale Americii pentru Ministerul Apararii Nationale, ca operatiune compensatorie in valoare de aproximativ 3,3…

- Autoritatile ruse au amendat platforma de rezervari de spatii de cazare online Booking.com, pentru abuz de pozitie dominanta pe piata, transmite DPA.Compania cu sediul in Olanda trebuie sa plateasca o amenda de 13 miliarde de ruble, echivalentul a 175 milioane de dolari, a anuntat Autoritatea…