Jeff Bezos devine cel mai bogat din istoria moderna a lumii, cu o avere de 150 mld. dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos a devenit in mod oficial cel mai bogat om din istoria moderna, cu o avere de 150 de miliarde de dolari, in termeni ajustati la inflatie, in ziua evenimentului comercial Amazon Prime Day. Amazon Prime Day este un eveniment de cumparaturi online la nivel global, destinat membrilor prime ai…

- Cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, a pierdut in urma cu cateva zile peste 1 miliard de dolari. Directorul executiv al companiei Amazon a devenit cel mai bogat om din lume la inceputul anului 2018, atunci cand averea sa neta a atins 105,1 miliarde de dolari.

- Averea neta a familiei Walton, care detine lanturile de supermarketuri Walmart si Asda, are o avere de 175 de miliarde de dolari in 2018, potrivit topului lansat de Sunday Times, citat de publicatia Quartz. Ziarul Sunday Times a calculat averile pe baza averii identificabile, precum terenuri,…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, si-a vazut averea crescand cu 12 miliarde de dolari joi, incat actiunile companiei au crescut cu 6,3% - la 1.614 dolari in New York, dupa anuntarea rezultatelor trimestriale peste asteptari, potrivit Bloomberg. Astfel, averea lui Jeff Bezos a ajuns la 134 de…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a pierdut ieri 4,58 miliarde de dolari. CEO-ul Amazon are doar cateva luni de cand este cel mai bogat om de pe Glob. Averea neta a lui Jeff Bezos a atins la inceputul anului 105,1 miliarde de dolari. Clasamentul Bloomberg al celor mai bogati oameni din lume arata…

