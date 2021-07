Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și-a incheiat marți, dupa circa 11 minute, zborul spațial la bordul New Shepard, un sistem ce cuprinde o capsula si o racheta construite de compania sa Blue Origin. Alaturi de Bezos au mai fost fratele sau Mark, femeia aviator Wally Funk in varsta de 82 de ani si un student…

- Racheta New Shepard a lui Jeff Bezos și-a incheiat calatoria de 11 minute spre spațiu, in primul zbor de turism spațial al companiei Blue Origin. La bord s-au aflat patru pasageri – trei barbati si o femeie, din medii si cu experiente foarte diferite. Bezos și ceilalți trei astronauți au ajuns in siguranța…

- Racheta New Shepard a lui Jeff Bezos și-a incheiat calatoria spre spațiu, in primul zbor de turism spațial al companiei Blue Origin. La bord s-au aflat patru pasageri trei barbați și o femeie, din medii și cu experiențe foarte diferite, scrie digi24.ro .

- Jeff Bezos, cel mai bogat om de pe planeta si fondatorul Amazon, insotit de alti trei membri ai echipajului, a decolat marti, de la o baza de lansare din West Texas, catre un zbor suborbital la bordul rachetei New Shepard, construita de compania Blue Origin, intr-o lansare esentiala pentru viitoarea…

- La 52 de ani de cand primul om a pus piciorul pe luna, miliardarul Jeff Bezos impreuna cu alti trei pasageri, va ajunge la o altitudine de 100 de kilometri deasupra Pamantului. Nava cu care vor zbura poarta numele primului american care a zburat in spatiu.

- Miliardarul britanic Richard Branson, fondatorul Virgin Galactic, a declarat ca este nerabdator sa ajunga duminica in spatiu si ca nu exista o rivalitate in acest sens cu Jeff Bezos, care planuieste o astfel de calatorie cu propria sa companie, Blue Origin, pe 20 iulie. Marti, la emisiunea…

- 28 de milioane de dolari a platit o persoana ca sa mearga cu Jeff Bezos in spațiu. Aceasta il va insoți pe fondatorul Amazon și pe fratele lui in primul zbor de turism spațial, pe 20 iulie. Pe naveta New Shepard a companiei Blue Origin mai era liber un singur loc, pe care Bezos l-a... View Article

- Aceasta calatorie spațiala, a anunțat miliardarul, se va desfașura la bordul rachetei pe care a dezvoltat-o compania sa, Blue Origin, care va fi lansata pe 20 iulie. Alaturi de Jeff Bezos, la bord se va mai afla fratele sau, Mark, și inca un amator de calatorii spațiale care va fi ales in urma unei…