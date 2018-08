Jeff Bezos are propria metoda de recrutare. Cum angajeaza cei mai buni specialisti la Amazon

Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos, directorul executiv al Amazon, cu o avere estimata de Forbes la 150 miliarde de dolari, a povestit in cadrul unui festival al ideilor, Summit LA17, in Los Angeles, SUA, despre metodele de parenting adoptate de el și soția sa, cum nu iși țin copiii prea in siguranța, ci ii invața sa evalueze…

- Cele mai avansate doua companii private de pe piata turismului spatial afirma ca se afla la doar cateva luni distanta de primele zboruri in spatiu cu clienti la bord, desi ambele au ramas prudente in declaratii si au evitat sa anunte datele oficiale la care vor avea loc aceste lansari, informeaza AFP.…

- Cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, a pierdut in urma cu cateva zile peste 1 miliard de dolari. Directorul executiv al companiei Amazon a devenit cel mai bogat om din lume la inceputul anului 2018, atunci cand averea sa neta a atins 105,1 miliarde de dolari.

- Primul loc in topul celor mai bogati oameni din lume nu mai este ocupat de Bill Gates. Jeff Bezos, CEO-ul Amazon a devenit in mod oficial cel mai bogat om din lume, dupa ce averea lui a ajuns sa valoreze 141,5 de miliarde de dolari.

- Un ONG solicita Amazon sa imbunatateasca conditiile muncitorilor care fabrica Echo si Kindle in China, reinnoind ideea ca CEO-ul Jeff Bezos ar fi devenit cel mai bogat om din lume pe spatele angajatilor cu salarii mici, relateaza Bloomberg.

- Oamenii vor fi nevoiti sa paraseasca Pamantul deoarece planeta va deveni o zona „rezidentiala” in viitor, sustine CEO-ul Amazon, Jeff Bezos. Urmatorii ani vor reprezenta mutarea industriilor grele de pe Pamant pe planete, luni sau chiar asteroizi, sustine Bezos. Planeta noastra va fi rezervata doar…

- Patronul companiei Amazon, Jeff Bezos, a declarat ca singura sansa de supravietuire a civilizatiei umane rezida in colonizarea satelitului natural al Pamantului. Un obiectiv de care se ocupa firma fondata de cel mai...

- Omul de afaceri britanic Richard Branson a dezvaluit ca se antreneaza sa devina astronaut in contextul in care competitia sa cu seful Amazon, americanul Jeff Bezos, in cursa zborurilor comerciale in spatiu se incinge, informeaza Press Association. Branson, care incearca sa ridice de la sol compania…