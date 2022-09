Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, inca pe primul loc ca cea mai bogata persoana, cu o avere de 260 de miliarde de dolari, ar putea fi nevoit sa-si pazeasca spatele, comenteaza CNN, precizand ca Adani a avut nevoie de mai putin de 10 luni sa ajunga pe locul 2 dupa ce a inceput anul pe locul 14. Este prima data cand o persoana…

Miliardarul indian Gautam Adani este acum al treilea cel mai bogat om din lume.

- Industriașul indian Gautam Adani a devenit marți a treia cea mai bogata persoana din lume, potrivit Bloomberg Billionaires Index, fiind pentru prima data cand un asiatic ajunge in top trei. Miliardarul self-made și-a mai mult decat dublat averea anul trecut, ajungand la 137,4 miliarde de dolari, situandu-se…

- Unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina ar fi fost ucis in urma bombardamentelor asupra Nikolaev, scrie BBC, care il citeaza pe guvernatorul orașului. Autoritațile locale spun ca orașul a suferit cel mai puternic atac de pana acum.

- Miliardarul Bill Gates, cofondator al gigantului de tehnologie Microsoft, planuiește sa-și direcționeze toata averea catre Bill and Melinda Gates Foundation, fundația caritabila pe care a pornit-o alaturi de fosta sa soție, pentru ca in cele din urma sa „iasa” de pe lista celor mai bogați oameni ai…

- Cei mai bogati 10 oameni din lume, printre care directorul general al Tesla, Elon Musk, si fondatorul Amazon, Jeff Bezos, au suferit o pierdere de avere neta de 250 de miliarde de dolari in acest an, in timp ce unii magnati din India s-au imbogatit.